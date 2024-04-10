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Призов держслужбовців — військовий відповів, чи достатньо їх кількості для мобілізації

Призов держслужбовців — військовий відповів, чи достатньо їх кількості для мобілізації

10 квітня 2024 р. 14:45

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14:45 Призов держслужбовців — військовий відповів, чи достатньо їх кількості для мобілізації

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12:50 Нардеп заявив, що діячі культури мають займатися агітацією для бійців

Text

11:31 Військовий психолог розповів, чи існує насправді лудоманія в ЗСУ

Text

11:10 Україні бракує своїх виробництв зброї, — нардеп

Text

10:38 Зниження призовного віку — доктор соціологічних наук розповів, що турбує молодь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:34 У Сухопутних військах назвали умови, за яких можлива демобілізація

Text

09:58 Зеленський дав інтерв'ю Bild — політолог прокоментував заяву гаранта про сотні тисяч жертв

Text

09:35 Політолог пояснив, чому немає потреби у новому мобілізаційному законі

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08:38 Нічна атака окупантів по Одещині — Братчук розповів про наслідки

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Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що наразі на державній службі перебуває 160 тисяч осіб, серед них — 120 жінки. За його словами, це досить малі цифри для проведення процесу мобілізації

Про це Тимочко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація держслужбовців

"У середньому залишається 40 тис. чоловіків, але ще віднімаємо тих, які не проходять за віком і станом здоров'я тощо", — сказав Тимочко, говорячи про кількість чоловіків-держслужбовців. 

Він зазначив, що питання бронювання працівників державної служби відбувається вибірково, а для проведення якісного процесу мобілізації цього недостатньо. 

"Є питання щодо бронювання працівників Нацполіції. Спочатку казали, що їх загалом 300 тис., але потім заявили, що ця цифра неправдива і насправді є лише 140 тис. Близько 40 тис. з них — жінки", — сказав Тимочко. 

 

За словами військового, будь-які пропозиції щодо вибірки того, кого відправляти на фронт, чи навпаки бронювати, — це завжди про несправедливість та ілюзію, що можна перекласти обов'язки на когось іншого.

Нагадаємо, 10 квітня у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народних обранців.

Також цього дня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про відповідальность за військові правопорушення.

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15:15 Не змогли сховатись від собаки — на Одещині затримали групу ухилянтів

15:13 Ярмоленко пропустив тренування Динамо — стала відома причина

15:10 На Донеччині депутата міськради підозрюють у роботі на ФСБ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:00 У Києві відкрили освітньо-реабілітаційний центр “Трініті ХАБ” для людей із порушеннями зору

14:55 На Херсонщині в руках хлопчика вибухнула гільза — в якому стані дитина

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