Призов держслужбовців — військовий відповів, чи достатньо їх кількості для мобілізації

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, що наразі на державній службі перебуває 160 тисяч осіб, серед них — 120 жінки. За його словами, це досить малі цифри для проведення процесу мобілізації.

Про це Тимочко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізація держслужбовців

"У середньому залишається 40 тис. чоловіків, але ще віднімаємо тих, які не проходять за віком і станом здоров'я тощо", — сказав Тимочко, говорячи про кількість чоловіків-держслужбовців.

Він зазначив, що питання бронювання працівників державної служби відбувається вибірково, а для проведення якісного процесу мобілізації цього недостатньо.

"Є питання щодо бронювання працівників Нацполіції. Спочатку казали, що їх загалом 300 тис., але потім заявили, що ця цифра неправдива і насправді є лише 140 тис. Близько 40 тис. з них — жінки", — сказав Тимочко.

За словами військового, будь-які пропозиції щодо вибірки того, кого відправляти на фронт, чи навпаки бронювати, — це завжди про несправедливість та ілюзію, що можна перекласти обов'язки на когось іншого.

Нагадаємо, 10 квітня у Верховній Раді ухвалили за основу законопроєкт про мобілізацію засуджених. "За" проголосували 281 народних обранців.

Також цього дня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про відповідальность за військові правопорушення.