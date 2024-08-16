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Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

16 серпня 2024 р. 12:51

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17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

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У селі Доброводи Тернопільської області у четвер, 15 серпня, чоловік у військовій формі здійснив кілька пострілів в людей та втік. Його вчинок свідчить про наявність посттравматичного розладу внаслідок війни.

Про це заявила військовий психолог Ольга Еверт в ефірі Ранок.LIVE.

Ознаки ПТСР у військових

"Звісно, тут проглядається, що це посттравматичний розлад", — сказала Еверт.

Вона зазначила, що ПТСР —  це складний психічний стан, що може виникнути внаслідок небезпечних травматичних або шокуючих подій.

Ним вважати можна довгострокові наслідки пережитої травми, коли важкий досвід визначає емоції, поведінку та навіть світогляд людини протягом тривалого часу.

За словами психолога, існують різні види травмуючих подій — зазвичай вони об'єднують пряму загрозу життю чи здоров'ю і відчуття втрати контролю, що й відбулося на Тернопільщині.

Вона наголосила, що не слід вважати, що причиною ПТСР є недостатня стійкість характеру людини або умовна "психологічна стійкість". Також він може розвиватися у людей будь-якого віку і навіть у неповнолітніх, які змушені були виїжджати в інші країни через війну.

"Передбачити у конкретної людини ПТСР майже неможливо — постійний страх за своє життя впливає на психіку сильніше, ніж короткий досвід нещасного випадку, після якого людина може спокійно повернутися до життя", — зауважила Еверт.

Вона уточнила, що ПТСР можуть отримати такі люди, як військові, рятувальники, оскільки вони кожного дня наражають себе на небезпеку. Вони легше реагують на загрози для життя, але ПТСР може розвинутися після побаченої смерті близької людини. В досвідчених людей цей розлад може розвиватися поступово, а не одразу.

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12:58 Допомогу безробітним планують скоротити — коли запровадять зміни

12:56 Вкрали мільйони на відновленні енергетичної інфраструктури Одещини — судитимуть підрядників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

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