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Соціолог Шульга пояснив, чим обернеться для України обрання Рютте генсеком НАТО

Соціолог Шульга пояснив, чим обернеться для України обрання Рютте генсеком НАТО

26 червня 2024 р. 02:19

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Доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга заявив, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який невдовзі стане новим генсеком НАТО, є не найгіршим варіантом для України. За його словами, він є доволі рішучим.

Про це Олександр Шульга розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 25 червня.

Які наслідки для України матиме призначення Рютте генсеком НАТО

"Не найгірший варіант Марк Рютте. Він доволі рішучу позицію демонструє", — зазначив соціолог.

За його словами, новому генсеку треба показати себе, адже він тільки вступає на посаду.

"Хотілося б дуже рішучої позиції від генсека НАТО, але він секретар, хоч і генеральний. Він озвучує узгоджену позицію, а там (в НАТО. — Ред.) є різні течії, навіть антиукраїнські [...] Тому з тих умов, які є, ми можемо очікувати найкращого для себе висновку. І я думаю, що якраз при всіх цих змінних Рютте не найгірший варіант", — пояснив Шульга.

Нагадаємо, що країни-учасниці НАТО узгодили кандидатуру нового генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу. Ним стане прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який має активну проукраїнську позицію. Водночас чинний генсек Єнс Столтенберг піде у відставку через завершення повноважень, а міністр Нідерландів залишить свою посаду. 

Також в НАТО офіційно визначилися й з датою, коли призначать нового генсека. Рютте призначать наступним головою Альянсу в середу, 26 червня.

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