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Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

30 квітня 2024 р. 20:15

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20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

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20:15 Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

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19:45 Фесенко розповів, чи можливо змусити Путіна до переговорів

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19:09 Армія Росії планує піти в наступ на початку травня — в ДПСУ розповіли деталі

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19:00 Чому Україну не беруть в НАТО — експерт Хара в ефірі Новини.LIVE

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18:07 Нардеп заявив, що у Польщі готують підрозділи з чоловіків, які виїхали з території України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:01 Відкриття кордону для військовозобов'язаних чоловіків — що про це думають кияни

Text

17:17 Речник Сталевого кордону пояснив, чому для України зараз важливіше відійти на більш вигідні позиції

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16:27 В ДПСУ пояснили, чому біля Румунії та Молдови найчастіше ловлять втікачів з України

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14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

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10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Тема ефіру — ракетний удар по Одесі та шанси ймовірного російського штурму Харкова.

Переглянути ефір можна о 20:15 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгірьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • російська атака по Одесі;
  • чи може РФ виробляти крилаті та балістичні ракети;
  • передача ППО для України;
  • можливість захоплення Одеси та Харкова;
  • потенціал РФ на повторний наступ;
  • ситуація на фронті.

Нагадаємо, що усього від ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня,  загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані.  14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно. 

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною.  За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.  

Кошмарила російська армія і Харків: 30 квітня по місту завдано удару авіабомбою. Загинув 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві — під час удару він був на роботі та отримав уламкове поранення. За словами мера Харкова Ігор Терехов, внаслідок атаки постраждало два райони, пошкоджено комунальне майно та приватні автівки. 

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20:13 У Києві почав функціонувати перший в столиці рекрутинговий центр ЗСУ

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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