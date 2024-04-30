Ракетний удар по Одесі та шанси російського штурму Харкова — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Тема ефіру — ракетний удар по Одесі та шанси ймовірного російського штурму Харкова.

Переглянути ефір можна о 20:15 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгірьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

російська атака по Одесі;

чи може РФ виробляти крилаті та балістичні ракети;

передача ППО для України;

можливість захоплення Одеси та Харкова;

потенціал РФ на повторний наступ;

ситуація на фронті.

Нагадаємо, що усього від ракетного удару по Одесі вчора, 29 квітня, загинуло п'ятеро людей, ще 23 ушпиталено, серед яких — маленька дитина у вкрай важкому стані. 14 людей наразі перебувають у міській лікарні, двоє з яких у вкрай важкому стані та не можуть дихати самостійно.

Ми також повідомляли, що зважаючи на боєприпас — атака по одеситах була навмисною. За інформацією Дмитра Плетенчука, попередньо, місто атакували балістичним "Іскандером" із касетною бойовою частиною. Саме це й призвело до смертей та поранень серед цивільного населення.

Кошмарила російська армія і Харків: 30 квітня по місту завдано удару авіабомбою. Загинув 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві — під час удару він був на роботі та отримав уламкове поранення. За словами мера Харкова Ігор Терехов, внаслідок атаки постраждало два райони, пошкоджено комунальне майно та приватні автівки.