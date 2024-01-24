Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

Зранку, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав військовий вантажний літак ІЛ-76. Що стало причиною та хто перебував на борту — обговорює ведучий Саргій Гулюк разом з гостями ефіру Новини.LIVE.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

В РФ впав вантажний літак ІЛ-76

Так, гостями ефіру стали:

генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;

експерт з авіації Анатолій Храпчинський.

Експерти, зокрема, обговорюють:

Які висновки можна зробити з падіння літака ІЛ-76?

Спроможності вантажного літака РФ ІЛ-76.

Чи можуть ЗСУ стояти за збиттям літака?

Чи варто очікувати на подібні спецоперації від ЗСУ?

Нагадаємо, у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.

Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Також ми писали, що 21 січня в Афганістані впав російський приватний літак Falcon 10, який прямував до Москви. На його борту перебувало шестеро осіб. Ймовірною причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.