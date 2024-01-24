Хто перебував на борту російського літака ІЛ-76 — прямий ефір

Зранку, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав військовий вантажний літак ІЛ-76. Що стало причиною та хто перебував на борту — обговорює ведучий Саргій Гулюк разом з гостями ефіру Новини.LIVE.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
В РФ впав вантажний літак ІЛ-76
Так, гостями ефіру стали:
- генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко;
- експерт з авіації Анатолій Храпчинський.
Експерти, зокрема, обговорюють:
- Які висновки можна зробити з падіння літака ІЛ-76?
- Спроможності вантажного літака РФ ІЛ-76.
- Чи можуть ЗСУ стояти за збиттям літака?
- Чи варто очікувати на подібні спецоперації від ЗСУ?
Нагадаємо, у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. За різними джерелами росЗМІ, на борту було щонайменше 63 людини.
Джерела УП в Збройних силах підтвердили факт падіння літака. Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
Також ми писали, що 21 січня в Афганістані впав російський приватний літак Falcon 10, який прямував до Москви. На його борту перебувало шестеро осіб. Ймовірною причиною аварії могла стати відмова двох двигунів літака.