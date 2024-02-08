Яка доля чекає на спецназівців з Дніпра, які опирались мобілізації — новини 8 лютого

Яка доля чекає на загін поліції з Дніпра, який опирався мобілізації, та що ще планують змінити у законі про мобілізацію? Останні новини України 8 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини".

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У Дніпрі спецпризначенці поліції опирилась мобілізації

У випуску новин ви, зокрема, дізнаєтесь про:

Загін спецпризначенців з Дніпра, що опирались мобілізації, розформують і відправлять до війська.

Блокпости в Києві стануть нормою.

При доопрацюванні закону про мобілізацію Верховна Рада зосередиться на трьох пунктах – що планують змінити?

Нагадаємо, у Києві з'явилися нові блокпости на дорогах. В територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що військкоми спільно зі співробітниками поліції здійснюють пошукові заходи щодо виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Додамо, у селі Космач Івано-Франківської області невідомі жінки напали на матір з дитиною. Як виявилося, нападниці вважали жінку "навідницею" військкомату.