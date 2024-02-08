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Яка доля чекає на спецназівців з Дніпра, які опирались мобілізації — новини 8 лютого

08 лютого 2024 р. 19:35

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19:35 Яка доля чекає на спецназівців з Дніпра, які опирались мобілізації — новини 8 лютого

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19:35 Яка доля чекає на спецназівців з Дніпра, які опирались мобілізації — новини 8 лютого

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19:15 Удар по окупантах в Лисичанську — Гайдай розповів про деталі атаки

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19:00 Психологія війни в Україні та адаптація дітей до обстрілів — ефір з психологом

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18:41 Залужний пішов у відставку — терміновий ефір Новини.LIVE

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17:40 Чи зможе Трамп закінчити війну в Україні — думка киян

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17:10 Зупинка громадського транспорту під час тривоги — що кажуть у Київраді

Text

16:25 У законі про зберігання репродуктивних клітин військових не врегульовані спадкові спори — адвокат

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15:40 В Україні створять Сили безпілотних систем — що про це думають військові

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15:00 Війна технологій — як FPV-дрони допомагають на полі бою та яка їх ефективність

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14:08 Скільки цивільних проживає в Авдіївці та чи є серед них діти — Барабаш відповів

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Яка доля чекає на загін поліції з Дніпра, який опирався мобілізації, та що ще планують змінити у законі про мобілізацію? Останні новини України 8 лютого розповів ведучий Вадим Ярошенко у проєкті "Просто новини". 

Новини можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

У Дніпрі спецпризначенці поліції опирилась мобілізації

У випуску новин ви, зокрема, дізнаєтесь про:

  • Загін спецпризначенців з Дніпра, що опирались мобілізації, розформують і відправлять до війська.
  • Блокпости в Києві стануть нормою.
  • При доопрацюванні закону про мобілізацію Верховна Рада зосередиться на трьох пунктах – що планують змінити?

Нагадаємо, у Києві з'явилися нові блокпости на дорогах. В територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що військкоми спільно зі співробітниками поліції здійснюють пошукові заходи щодо виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Додамо, у селі Космач Івано-Франківської області невідомі жінки напали на матір з дитиною. Як виявилося, нападниці вважали жінку "навідницею" військкомату.

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20:20 OnePlus 12R проти Samsung Galaxy S23 FE — який смартфон вибрати

20:19 Сенат США проголосував за угоду для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню

20:13 Черги на кордоні України — чи доведеться чекати на КПП сьогодні ввечері

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:55 Військові зупинили авто на блокпосту та вимагають у водія документи — що робити

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19:50 Зеленський розповів, яких змін очікує від нового командування ЗСУ

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