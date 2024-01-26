Як працює боротьба з корупцією в Україні — інтерв'ю з головою АРМА

Що не так з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), як змінилося викриття корупційних схем під час війни та складнощі у роботі з російськими активами. Ці та інші теми обговорювала голова АРМА Олена Дума разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як працює АРМА та просувається боротьба з корупцією в Україні

В інтерв'ю обговорювались такі теми:

У чому проблема функціонування АРМА?

Як змінилися правила гри в політиці?

Чи достатньо повноважень у АРМА, щоб подолати корупцію?

Наскільки складно працювати з російськими активами?

Небезпека у професійній діяльності.

Проблеми з "Укрнафтою".

Нагадаємо, Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Натомість прем'єр-міністри Великої Британії Ріші Сунак та Бельгії Александр Де Кроо домовилися продовжувати спільні дії щодо конфіскації активів РФ. До того ж вони працюватимуть разом для запровадження нових санкцій проти держави-терористки.