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Як працює боротьба з корупцією в Україні — інтерв'ю з головою АРМА

26 січня 2024 р. 09:41

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17:18 Що не так з телемарафоном і чому українці йому не довіряють — думка Гончарука

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16:44 Як повернути українських біженців з-за кордону — Маломуж назвав механізми

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26 січня 2024 р. 08:30
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Як працює боротьба з корупцією в Україні — інтерв'ю з головою АРМА

26 січня 2024 р. 09:41

Що не так з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА), як змінилося викриття корупційних схем під час війни та складнощі у роботі з російськими активами. Ці та інші теми обговорювала голова АРМА Олена Дума разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко. 

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як працює АРМА та просувається боротьба з корупцією в Україні

В інтерв'ю обговорювались такі теми:

  • У чому проблема функціонування АРМА?
  • Як змінилися правила гри в політиці? 
  • Чи достатньо повноважень у АРМА, щоб подолати корупцію?
  • Наскільки складно працювати з російськими активами?
  • Небезпека у професійній діяльності. 
  • Проблеми з "Укрнафтою". 

Нагадаємо, Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, незважаючи на плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Натомість прем'єр-міністри Великої Британії Ріші Сунак та Бельгії Александр Де Кроо домовилися продовжувати спільні дії щодо конфіскації активів РФ. До того ж вони працюватимуть разом для запровадження нових санкцій проти держави-терористки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:15 Черги в обидва боки — ситуація на кордонах з Одещиною на ранок пʼятниці

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