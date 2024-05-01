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F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

01 травня 2024 р. 18:16

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18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

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16:02 Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

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11:23У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

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08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

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07:22 Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

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06:12 У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

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04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

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04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

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03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

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01:08 Україні потрібна більш жорстка мобілізація — військовий оглядач Гетьман

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18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

16:02 Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

Text

11:23 У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

07:22 Захід вірить, що Путін зупиниться — експерт Хара пояснив, чи можливе таке закінчення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

06:12 У Росії наростає криза, що призведе до повалення режиму Путіна — експерт Хара

Text

04:59 У КМВА прокоментували ймовірність встановлення укриттів на зупинках у Києві

Text

04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

Text

03:47 Військовий оглядач Гетьман запропонував швидкий варіант розв'язання проблеми демобілізації

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01:08 Україні потрібна більш жорстка мобілізація — військовий оглядач Гетьман

Винищувачі F-16 вже скоро будуть в Україні. Мобілізація та штрафи для ухилянтів, а також ситуація на фронті. 

Про це та інше можна дізнатися в прямому ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Гостями студії стали:

  • міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін;
  • військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш;
  • член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір.

Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш припускає, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже після Великодня. Він додав, що як тільки відповідна авіація з'явиться, про це повідомлять на офіційному рівні. 

Також військовий оглядач Олексій Гетьман заявив, що Україна має ще більше посилити мобілізацію, адже на фронті проти одного нашого солдата воюють 30 російських окупантів. Також Міноборони повинно заохочувати добровольців підписувати контракт. 

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17:56 Авіаудар по Харкову — з'явилися фото та відео руйнівних наслідків атаки РФ

17:55 Продавали трофейну зброю — в Одесі затримали злочинців

17:55 Skynex — як німці допомагають Україні і заробляють на цьому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:54 Росіяни вдарили по Донеччині "Ураганами" — є загиблі

Ексклюзив

17:54 Консульські послуги для студентів – в МОН відповіли

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