F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

Винищувачі F-16 вже скоро будуть в Україні. Мобілізація та штрафи для ухилянтів, а також ситуація на фронті.

Про це та інше можна дізнатися в прямому ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Прямий ефір Вечір.LIVE

Гостями студії стали:

міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.) Павло Клімкін;

військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш;

член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір.

Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш припускає, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже після Великодня. Він додав, що як тільки відповідна авіація з'явиться, про це повідомлять на офіційному рівні.

Також військовий оглядач Олексій Гетьман заявив, що Україна має ще більше посилити мобілізацію, адже на фронті проти одного нашого солдата воюють 30 російських окупантів. Також Міноборони повинно заохочувати добровольців підписувати контракт.