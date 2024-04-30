Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів arrow
Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

30 квітня 2024 р. 14:36

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Text

01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
Text

23:58Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

Text

23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59 Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Text

01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
Text

23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

Text

23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що основні зусилля прикордонників спрямовані на оборону північних і східних рубежів нашої держави. Водночас ДПСУ має вдосталь ресурсів, щоб не допустити незаконного перетину західного кордону.

Про це Демченко розповів у ефірі Ранок.LIVE у вівторок 30 квітня.

Захист північних і східних кордонів у пріоритеті

"Збільшення чисельності Державної прикордонної служби в першу чергу направлене на посилення наших можливостей на лінії фронту і для виконання завдань на деокупованих територіях. Не йдеться про кордони з країнами Євросоюзу або Молдови", — зазначив Демченко.

Разом з тим він додав, що на західному кордоні України прикордонники справно несуть службу і не допускають його незаконного перетину ким би то не було.

"Йдеться не про невиїзд, а про забезпечення заходів безпеки на кордоні. І задача ДПСУ відповідно до законодавства України не допускати спроб незаконного перетину кордону. Це наша відповідальність перед країнами, з якими ми межуємо", — наголосив речник.

Хто ловить ухилянтів

Також Демченко розповів, що задля забезпечення безпеки західного кордону, прикордонники активно координують свої дії зі співробітниками інших правоохоронних структур.

"Для того щоб забезпечувати належний захист на кордоні з країнами Європейського Союзу і Молдовою ми залучаємо достатньо особового складу. Що стосується прикордонних районів, то забезпечення безпеки на їх територіях відбувається у тісній співпраці з іншими правоохоронними струткурами", — зазначив Демченко. 

Раніше Демченко заявив, що наразі триває формування нової моделі охорони кордону. Це, зокрема, стосується північних областей, що межують з Білоруссю та Росією. Мета цього — посилення оборони.  

У зв'язку зі зростаючою загрозою Україна вживає заходів для посилення охорони свого кордону. З урахуванням активної роботи Державної прикордонної служби у створенні нових підрозділів бригадного типу, розширення чисельності прикордонників стає необхідністю в сучасних умовах.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:50 Шахтар відпускає одного з гравців до США — вже роблять візу

14:49 Кабмін вніс до Ради законопроєкт, який спрощує міжнародний розшук та екстрадицію українців

14:43 У Києві завідувач лікарні видавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність — його судитимуть

14:39 Атака на аеродром "Кущевська" у РФ — в СБУ розповіли, як це змінить інтенсивність обстрілів

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:31 Робота під час війни — жінкам запропонують "нетипові" професії

14:30 З'явилось відео вчорашнього обстрілу Одеси ракетою з касетним зарядом

14:18 Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з Манчестер Сіті

14:10 Росіяни ледь не вбили п'ятирічну дівчинку — який стан дитини

14:07 На в'їзді до окупованого Сєвєродонецька окупанти ставлять чоловіків на військовий облік

14:50 Шахтар відпускає одного з гравців до США — вже роблять візу

14:49 Кабмін вніс до Ради законопроєкт, який спрощує міжнародний розшук та екстрадицію українців

14:43 У Києві завідувач лікарні видавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність — його судитимуть

14:39 Атака на аеродром "Кущевська" у РФ — в СБУ розповіли, як це змінить інтенсивність обстрілів

14:31 Робота під час війни — жінкам запропонують "нетипові" професії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 З'явилось відео вчорашнього обстрілу Одеси ракетою з касетним зарядом

14:18 Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з Манчестер Сіті

14:10 Росіяни ледь не вбили п'ятирічну дівчинку — який стан дитини

14:07 На в'їзді до окупованого Сєвєродонецька окупанти ставлять чоловіків на військовий облік

14:03 Відстрочка від мобілізації при закінченні ПТУ — як працює послідовність здобуття освіти

05:58 Бронемашини ACSV — що відомо про канадську техніку для ЗСУ

05:54 Ціни на оренду в Україні — як у Львові змінились ціни на житло у квітні

29 квітня 2024

20:29 Шлях в ЄС — як Україна виконала всі сім вимог Єврокомісії

18:00 Росіянам тут не місце — доля Пушкіна та Воронцова в Одесі

06:16 Мобілізація, підвищення тарифів та нові ПДР — що зміниться для українців з 1 травня

05:13 Що зміниться для українців з 1 травня — якими будуть тарифи на електроенергію в Україні

27 квітня 2024
Оновлено

06:55 Загроза для курортного сезону в Одесі — що приховує Чорне море

Новина з фото

06:34 Що отримає Україна і чи зупинить американська допомога наступ РФ

05:57 Річниця Харківських угод — як вони стали спусковим гачком агресії РФ проти України

26 квітня 2024
Ексклюзив

07:53 Посилена мобілізація — одеський юрист розповів, хто в зоні ризику

Text

14:36 Демченко розповів, скільки прикордонників ловлять ухилянтів

Text

10:40 Росіяни знали, що б'ють по цивільних — деталі ракетного удару по Одесі 29 квітня

Text

09:59 Нова тактика охорони кордону — у ДПСУ назвали мету та розповіли про особливості

Text

08:00 Зеленський зробив важливу заяву — ефір Ранок.LIVE

Text

05:19 Як Україна може поквапити США з поставками зброї — думка політтехнолога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

03:52 Політтехнолог пояснив роль Китаю у війні Росії проти України

Text

02:30 В Росії дефіцит винищувачів та бомбардувальників — Криволап

Text

01:32 Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

29 квітня 2024
Text

23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

Text

23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб