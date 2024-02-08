Трамп снова блокирует помощь Украине, а Залужный уходит в отставку — прямой эфир

Почему в США снова провалили голосование по оказанию помощи Украине, насколько удачна инициатива о выдаче военного билета в "Дії" и кто заменит Залужного? Эти и другие темы обсуждает политолог Игорь Рейтерович вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть в 20:40 по ссылке Новини.LIVE.

Когда в США примут решение о помощи Украине

В эфире обсуждают следующие темы:

В Сенате США снова провали голосование по помощи Украине: в чем проблема?

Какие политические амбиции Дональда Трампа?

Законопроект о мобилизации: что стоит за положением о блокировании счетов уклонистов?

Электронные повестки в "Дії": быть или не быть?

Отставка Валерия Залужного.

Напомним, представители обеих партий Сената Соединенных Штатов Америки в понедельник, 5 февраля, обнародовали вместе с законопроектом о дополнительном финансировании положения, как будут распределяться средства для Украины. Соответствующий документ сенаторы должны были принять в среду, 7 февраля.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Они обсудили обновление руководства ВСУ.