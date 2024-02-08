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Трамп снова блокирует помощь Украине, а Залужный уходит в отставку — прямой эфир

8 февраля 2024 г. 20:40

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20:40 Трамп снова блокирует помощь Украине, а Залужный уходит в отставку — прямой эфир

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19:15 Удар по оккупантам в Лисичанске — Гайдай рассказал о деталях атаки

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19:00 Психология войны в Украине и адаптация детей к обстрелам — эфир с психологом

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18:41Залужный ушел в отставку — срочный эфир Новини.LIVE

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17:40 Сможет ли Трамп закончить войну в Украине — мнение киевлян

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17:10 Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

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15:40 В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

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15:00 Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

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20:40 Трамп снова блокирует помощь Украине, а Залужный уходит в отставку — прямой эфир

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19:35 Какая судьба ждет спецназовцев из Днепра, которые противились мобилизации — новости 8 февраля

Text

19:15 Удар по оккупантам в Лисичанске — Гайдай рассказал о деталях атаки

Text

19:00 Психология войны в Украине и адаптация детей к обстрелам — эфир с психологом

Text

18:41 Залужный ушел в отставку — срочный эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:40 Сможет ли Трамп закончить войну в Украине — мнение киевлян

Text

17:10 Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

Text

16:25 В законе о хранении репродуктивных клеток военных не урегулированы наследственные споры — адвокат

Text

15:40 В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

Text

15:00 Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

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Почему в США снова провалили голосование по оказанию помощи Украине, насколько удачна инициатива о выдаче военного билета в "Дії" и кто заменит Залужного? Эти и другие темы обсуждает политолог Игорь Рейтерович вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Прямой эфир можно посмотреть в 20:40 по ссылке Новини.LIVE.

Когда в США примут решение о помощи Украине

В эфире обсуждают следующие темы:

  • В Сенате США снова провали голосование по помощи Украине: в чем проблема?
  • Какие политические амбиции Дональда Трампа?
  • Законопроект о мобилизации: что стоит за положением о блокировании счетов уклонистов?
  • Электронные повестки в "Дії": быть или не быть?
  • Отставка Валерия Залужного.

Напомним, представители обеих партий Сената Соединенных Штатов Америки в понедельник, 5 февраля, обнародовали вместе с законопроектом о дополнительном финансировании положения, как будут распределяться средства для Украины. Соответствующий документ сенаторы должны были принять в среду, 7 февраля.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Они обсудили обновление руководства ВСУ.

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20:23 Залужный уходит с поста Главнокомандующего — что говорят политики

20:20 OnePlus 12R против Samsung Galaxy S23 FE — какой смартфон выбрать

20:19 Сенат США проголосовал за соглашение для помощи Украине, Израилю и Тайваню

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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