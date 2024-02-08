Психология войны в Украине и адаптация детей к обстрелам — эфир с психологом

Чем РФ отличается от СССР, в чем состоит психология войны и что такое агрессия, как составляющая человеческого поведения? Эти и другие темы обсуждает социальный и военный психолог Олег Покальчук вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Какая психология войны
В прямом эфире обсуждаются следующие темы:
— В чем заключается психология войны?
— Что такое агрессия как базовая составляющая человеческого поведения?
— Как детская психика реагирует на войну и обстрелы?
— Какая разница между СССР и РФ?
Напомним, утром в среду 7 февраля РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Основной удар пришелся на столицу.
Добавим, в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших достигло 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли.