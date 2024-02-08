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Психология войны в Украине и адаптация детей к обстрелам — эфир с психологом

8 февраля 2024 г. 19:00

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19:00 Психология войны в Украине и адаптация детей к обстрелам — эфир с психологом

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19:00 Психология войны в Украине и адаптация детей к обстрелам — эфир с психологом

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18:41 Залужный ушел в отставку — срочный эфир Новини.LIVE

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17:40 Сможет ли Трамп закончить войну в Украине — мнение киевлян

Text

17:10 Остановка общественного транспорта во время тревоги — что говорят в Киевсовете

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16:25 В законе о хранении репродуктивных клеток военных не урегулированы наследственные споры — адвокат

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15:40 В Украине создадут Силы беспилотных систем — что об этом думают военные

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15:00 Война технологий — как FPV-дроны помогают на поле боя и какова их эффективность

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14:08 Сколько гражданских проживает в Авдеевке и есть ли среди них дети — Барабаш ответил

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13:51 Юрист объяснил, почему создание электронного кабинета для военнообязанных – сомнительная идея

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Чем РФ отличается от СССР, в чем состоит психология войны и что такое агрессия, как составляющая человеческого поведения? Эти и другие темы обсуждает социальный и военный психолог Олег Покальчук вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Какая психология войны

В прямом эфире обсуждаются следующие темы:

— В чем заключается психология войны?

— Что такое агрессия как базовая составляющая человеческого поведения?

— Как детская психика реагирует на войну и обстрелы?

— Какая разница между СССР и РФ?

Напомним, утром в среду 7 февраля РФ в очередной раз атаковала Украину с воздуха. Основной удар пришелся на столицу.

Добавим, в результате утреннего ракетного удара по Киеву количество пострадавших достигло 40 человек. Кроме того, четыре человека погибли.

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