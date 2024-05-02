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Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

2 мая 2024 г. 7:53

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
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22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

Text

21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

Text

20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

Text

19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

Text

18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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16:02 Гришина объяснила, что такое мобинг и почему украинцам важно знать об этом

Реабилитация военных должна происходить, согласно комплексному пакету, предусматривающему ежемесячные выплаты и лечебное обеспечение. Однако, как показывает практика уже сейчас, государство к этому не готово в полной мере.

Такое мнение высказали генерал армии Николай Маломуж и военнослужащий ВСУ Александр Матяш в вечернем эфире Вечер.LIVE.

Реабилитация раненых военных

По словам Маломужа, в этом вопросе важно учиться у Соединенных Штатов. В частности, обеспечить бойцам комплексный пакет, предусматривающий ежемесячные выплаты, лечебное обеспечение, реабилитацию, протезирование.

"Она должна обеспечить не 500 гривен в месяц, а сделать конкретный пакет, предусматривающий ежемесячные выплаты, лечебный пакет, реабилитационный пакет, протезирование", — сказал Маломуж.

Однако, как добавил Матяш, сейчас на практике происходит все иначе. Прежде всего, должно быть разъяснение со стороны государства и так называемая дорожная карта, план действий. В обязательном порядке раненый военный должен получить протезирование и компенсацию.

Напомним, на днях мы рассказывали о том, как работают реабилитационные центры в Днепре.

Во Львове военные смогут бесплатно получать услуги массажа.

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08:32 Сырский показал эффективную работу Сил обороны по технике и живой силе россиян

08:21 Мбаппе объяснил причину поражения ПСЖ в Дортмунде и пообещал реванш

08:13 Баллистический обстрел Одессы — посол США отметила необходимость ПВО для Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:07 Братчук объяснил, почему россияне активизировали удары баллистикой по Одессе

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

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22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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16:02 Гришина объяснила, что такое мобинг и почему украинцам важно знать об этом