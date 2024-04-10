Призыв госслужащих — военный ответил, достаточно ли их количества для мобилизации

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что в настоящее время на государственной службе находится 160 тысяч человек, в том числе 120 женщин. По его словам, это достаточно малые цифры для проведения процесса мобилизации.

Об этом Тимочко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация госслужащих

"В среднем остается 40 тыс. мужчин, но еще вычитаем тех, которые не проходят по возрасту и состоянию здоровья и тому подобное", — сказал Тимочко, говоря о количестве мужчин-госслужащих.

Он отметил, что вопрос бронирования работников государственной службы проходит выборочно, а для проведения качественного процесса мобилизации этого недостаточно.

"Есть вопрос о бронировании работников Нацполиции. Сначала говорили, что их в общей сложности 300 тыс., но потом заявили, что эта цифра неправдива и на самом деле только 140 тыс. Около 40 тыс. из них — женщины", — сказал Тимочко.

По словам военного, любые предложения по выборке того, кого отправлять на фронт или наоборот бронировать, — это всегда о несправедливости и иллюзии, что можно переложить обязанности на кого-то другого.

Напомним, 10 апреля в Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народных избранника.

Также в этот день Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об ответственности за военные правонарушения.