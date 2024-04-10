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Призыв госслужащих — военный ответил, достаточно ли их количества для мобилизации

Призыв госслужащих — военный ответил, достаточно ли их количества для мобилизации

10 апреля 2024 г. 14:45

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14:45 Призыв госслужащих — военный ответил, достаточно ли их количества для мобилизации

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12:50 Нардеп заявил, что деятели культуры должны заниматься агитацией для бойцов

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11:31 Военный психолог рассказал, существует ли на самом деле лудомания в ВСУ

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11:10 Украине не хватает своих производств оружия, — нардеп

Text

10:38 Снижение призывного возраста — доктор социологических наук рассказал, что беспокоит молодежь

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Text

10:34 В Сухопутных войсках назвали условия, при которых возможна демобилизация

Text

09:58 Зеленский дал интервью Bild — политолог прокомментировал заявление гаранта о сотнях тысяч жертв

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09:35 Политолог объяснил, почему нет необходимости в новом мобилизационном законе

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, что в настоящее время на государственной службе находится 160 тысяч человек, в том числе 120 женщин. По его словам, это достаточно малые цифры для проведения процесса мобилизации.

Об этом Тимочко сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизация госслужащих

"В среднем остается 40 тыс. мужчин, но еще вычитаем тех, которые не проходят по возрасту и состоянию здоровья и тому подобное", — сказал Тимочко, говоря о количестве мужчин-госслужащих.

Он отметил, что вопрос бронирования работников государственной службы проходит выборочно, а для проведения качественного процесса мобилизации этого недостаточно.

"Есть вопрос о бронировании работников Нацполиции. Сначала говорили, что их в общей сложности 300 тыс., но потом заявили, что эта цифра неправдива и на самом деле только 140 тыс. Около 40 тыс. из них — женщины", — сказал Тимочко.

По словам военного, любые предложения по выборке того, кого отправлять на фронт или наоборот бронировать, — это всегда о несправедливости и иллюзии, что можно переложить обязанности на кого-то другого.

Напомним, 10 апреля в Верховной Раде приняли за основу законопроект о мобилизации осужденных. "За" проголосовали 281 народных избранника.

Также в этот день Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об ответственности за военные правонарушения.

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14:49 "Наличные на аренду" — украинцам в трех регионах дадут средства на жилье

14:46 Буяльский прокомментировал ошибки Динамо и свою форму после травм

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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