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Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

16 августа 2024 г. 12:51

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12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

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10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

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08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

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17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

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17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

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В селе Доброводы Тернопольской области в четверг, 15 августа, мужчина в военной форме произвел несколько выстрелов в людей и сбежал. Его поступок свидетельствует о наличии посттравматического расстройства в результате войны.

Об этом заявила военный психолог Ольга Эверт в эфире Ранок.LIVE.

Признаки ПТСР у военных

"Конечно, здесь просматривается, что это посттравматическое расстройство", — сказала Эверт.

Она отметила, что ПТСР — это сложное психическое состояние, которое может возникнуть вследствие опасных травматических или шокирующих событий.

Им можно считать долгосрочные последствия пережитой травмы, когда тяжелый опыт определяет эмоции, поведение и даже мировоззрение человека в течение длительного времени.

По словам психолога, существуют разные виды травмирующих событий — обычно они объединяют прямую угрозу жизни или здоровью и ощущение потери контроля, что и произошло на Тернопольщине.

Она подчеркнула, что не следует считать, что причиной ПТСР является недостаточная стойкость характера человека или условная "психологическая стойкость". Также он может развиваться у людей всех возрастов и даже у несовершеннолетних, которые вынуждены были уезжать в другие страны из-за войны.

"Предугадать у конкретного человека ПТСР почти невозможно — постоянный страх за свою жизнь влияет на психику сильнее, чем краткий опыт несчастного случая, после которого человек может спокойно вернуться к жизни", — отметила Эверт.

Она уточнила, что ПТСР могут получить такие люди, как военные, спасатели, поскольку они каждый день подвергают себя опасности. Они легче реагируют на угрозы жизни, но ПТСР может развиться после увиденной смерти близкого человека. У опытных людей это расстройство может развиваться постепенно, а не сразу.

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13:49 Кабмин вводит экспериментальные изменения по военному учету — кого они коснутся

13:43 В Донецке прозвучала серия мощных взрывов — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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