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Социолог Шульга объяснил, чем обернется для Украины избрание Рютте генсеком НАТО

Социолог Шульга объяснил, чем обернется для Украины избрание Рютте генсеком НАТО

26 июня 2024 г. 2:19

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21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

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19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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Доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга заявил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который вскоре станет новым генсеком НАТО, является не самым плохим вариантом для Украины. По его словам, он достаточно решителен.

Об этом Александр Шульга рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 25 июня.

Какие последствия для Украины будет иметь назначение Рютте генсеком НАТО

"Не самый плохой вариант Марк Рютте. Он довольно решительную позицию демонстрирует", — отметил социолог.

По его словам, новому генсеку нужно показать себя, ведь он только вступает в должность.

"Хотелось бы очень решительной позиции от генсека НАТО, но он секретарь, хоть и генеральный. Он озвучивает согласованную позицию, а там (в НАТО. — Ред.) есть разные течения, даже антиукраинские [...] Поэтому из тех условий, которые есть, мы можем ожидать лучшего для себя вывода. И я думаю, что как раз при всех этих переменных Рютте не самый плохой вариант", — пояснил Шульга.

Напомним, что страны-члены НАТО согласовали кандидатуру нового генерального секретаря Североатлантического Альянса. Им станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который имеет активную проукраинскую позицию. В то же время действующий генсек Йенс Столтенберг уйдет в отставку из-за завершения полномочий, а министр Нидерландов покинет свой пост.

Также в НАТО официально определились и с датой, когда назначат нового генсека. Рютте назначат следующим главой Альянса в среду, 26 июня.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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