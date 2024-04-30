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Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

30 апреля 2024 г. 20:15

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20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

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19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

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19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

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19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

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18:07Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

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18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

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17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

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16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

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14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

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10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

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20:15 Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Text

19:45 Фесенко рассказал, можно ли заставить Путина к переговорам

Text

19:09 Армия России планирует пойти в наступление в начале мая — в ГПСУ рассказали детали

Text

19:00 Почему Украину не берут в НАТО — эксперт Хара в эфире Новини.LIVE

Text

18:07 Нардеп заявил, что в Польше готовят подразделения из выехавших с территории Украины мужчин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:01 Открытие границы для военнообязанных мужчин — что об этом думают киевляне

Text

17:17 Спикер Стальной границы объяснил, почему для Украины сейчас важнее отойти на более выгодные позиции

Text

16:27 В ГПСУ объяснили, почему возле Румынии и Молдовы чаще всего ловят беглецов из Украины

Text

14:36 Демченко рассказал, сколько пограничников ловят уклонистов

Text

10:40 Россияне знали, что бьют по гражданским — детали ракетного удара по Одессе 29 апреля

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — ракетный удар по Одессе и шансы вероятного российского штурма Харькова.

Посмотреть эфир можно в 20:15 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • российская атака по Одессе;
  • может ли РФ производить крылатые и баллистические ракеты;
  • передача ПВО для Украины;
  • возможность захвата Одессы и Харькова;
  • потенциал РФ на повторное пришествие;
  • ситуация на фронте.

Напомним, что всего от ракетного удара по Одессе вчера, 29 апреля, погибли пять человек, еще 23 госпитализированы, среди которых — маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Кошмарила российская армия и Харьков: 30 апреля по городу нанесен удар авиабомбой. Погиб 24-летний гражданский мужчина, работавший на предприятии — во время удара он был на работе и получил обломочное ранение. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате атаки пострадали два района, повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.

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