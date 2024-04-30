Ракетный удар по Одессе и шансы российского штурма Харькова — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — ракетный удар по Одессе и шансы вероятного российского штурма Харькова.

Посмотреть эфир можно в 20:15 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

российская атака по Одессе;

может ли РФ производить крылатые и баллистические ракеты;

передача ПВО для Украины;

возможность захвата Одессы и Харькова;

потенциал РФ на повторное пришествие;

ситуация на фронте.

Напомним, что всего от ракетного удара по Одессе вчера, 29 апреля, погибли пять человек, еще 23 госпитализированы, среди которых — маленький ребенок в крайне тяжелом состоянии. 14 человек находятся в городской больнице, двое из которых в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Мы также сообщали, что ввиду боеприпаса — атака по одесситам была умышленной. По информации Дмитрия Плетенчука, предварительно город атаковали баллистическим "Искандером" с кассетной боевой частью. Именно это и привело к смертям и ранениям среди гражданского населения.

Кошмарила российская армия и Харьков: 30 апреля по городу нанесен удар авиабомбой. Погиб 24-летний гражданский мужчина, работавший на предприятии — во время удара он был на работе и получил обломочное ранение. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате атаки пострадали два района, повреждены коммунальное имущество и частные автомобили.