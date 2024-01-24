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Кто находился на борту российского самолета ИЛ-76 — прямой эфир

24 января 2024 г. 12:25

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Кто находился на борту российского самолета ИЛ-76 — прямой эфир

24 января 2024 г. 12:25

Утром, 24 января, в Белгородской области упал военный грузовой самолет ИЛ-76. Что стало причиной и кто находился на борту, обсуждает ведущий Саргий Гулюк вместе с гостями эфира Новини.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

В РФ упал грузовой самолет ИЛ-76

Так, гостями эфира стали:

  • генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
  • эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Эксперты, в частности, обсуждают:

  • Какие выводы можно сделать о падении самолета ИЛ-76?
  • Способности грузового самолета РФ ИЛ-76.
  • Могут ли ВСУ стоять за сбытом самолета?
  • Стоит ли ожидать подобных спецопераций от ВСУ?

Напомним, в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

Источники УП в Вооруженных Силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Также мы писали, что 21 января в Афганистане упал российский частный самолет Falcon 10, направлявшийся в Москву. На его борту находились шесть человек. Вероятной причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.

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