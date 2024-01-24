Кто находился на борту российского самолета ИЛ-76 — прямой эфир

Утром, 24 января, в Белгородской области упал военный грузовой самолет ИЛ-76. Что стало причиной и кто находился на борту, обсуждает ведущий Саргий Гулюк вместе с гостями эфира Новини.LIVE.
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В РФ упал грузовой самолет ИЛ-76
Так, гостями эфира стали:
- генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;
- эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.
Эксперты, в частности, обсуждают:
- Какие выводы можно сделать о падении самолета ИЛ-76?
- Способности грузового самолета РФ ИЛ-76.
- Могут ли ВСУ стоять за сбытом самолета?
- Стоит ли ожидать подобных спецопераций от ВСУ?
Напомним, в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.
Источники УП в Вооруженных Силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
Также мы писали, что 21 января в Афганистане упал российский частный самолет Falcon 10, направлявшийся в Москву. На его борту находились шесть человек. Вероятной причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.