Кто находился на борту российского самолета ИЛ-76 — прямой эфир

Утром, 24 января, в Белгородской области упал военный грузовой самолет ИЛ-76. Что стало причиной и кто находился на борту, обсуждает ведущий Саргий Гулюк вместе с гостями эфира Новини.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

В РФ упал грузовой самолет ИЛ-76

Так, гостями эфира стали:

генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко;

эксперт по авиации Анатолий Храпчинский.

Эксперты, в частности, обсуждают:

Какие выводы можно сделать о падении самолета ИЛ-76?

Способности грузового самолета РФ ИЛ-76.

Могут ли ВСУ стоять за сбытом самолета?

Стоит ли ожидать подобных спецопераций от ВСУ?

Напомним, в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. По разным источникам росСМИ, на борту было по меньшей мере 63 человека.

Источники УП в Вооруженных Силах подтвердили факт падения самолета. Источники в Генштабе утверждают, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Также мы писали, что 21 января в Афганистане упал российский частный самолет Falcon 10, направлявшийся в Москву. На его борту находились шесть человек. Вероятной причиной аварии мог стать отказ двух двигателей самолета.