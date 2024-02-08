Какая судьба ждет спецназовцев из Днепра, которые противились мобилизации — новости 8 февраля

Какая судьба ждет отряд полиции из Днепра, который сопротивлялся мобилизации, и что еще планируют изменить в законе о мобилизации? Последние новости Украины 8 февраля рассказал ведущий Вадим Ярошенко в проекте "Просто новини".

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В Днепре спецназовцы полиции сопротивлялись мобилизации

В выпуске новостей вы, в частности, узнаете о:

Отряд спецназовцев из Днепра, противившихся мобилизации, расформируют и отправят в армию.

Блокпосты в Киеве станут нормой.

При доработке закона о мобилизации Верховная Рада сосредоточится на трех пунктах — что планируется изменить?

Напомним, в Киеве появились новые блокпосты на дорогах. В территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что военнослужащие совместно с сотрудниками полиции осуществляют поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага.

Добавим, в селе Космач Ивано-Франковской области неизвестные женщины напали на мать с ребенком. Как оказалось, нападавшие считали женщину "наводчицей" военкомата.