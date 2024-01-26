Как работает борьба с коррупцией в Украине — интервью с главой АРМА

Что не так с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), как изменилось разоблачение коррупционных схем во время войны и сложности в работе с российскими активами. Эти и другие темы обсуждала глава АРМА Елена Дума вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.
Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Как работает АРМА и продвигается борьба с коррупцией в Украине
В интервью обсуждались следующие темы:
- В чем проблема функционирования АРМА?
- Как изменились правила игры в политике?
- Достаточно ли полномочий в АРМА, чтобы преодолеть коррупцию?
- Как трудно работать с русскими активами?
- Опасность профессиональной деятельности.
- Проблемы с "Укрнефтью".
Напомним, Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, невзирая на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.
В то же время премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Бельгии Александр Де Кроо договорились продолжать совместные действия по конфискации активов РФ. К тому же, они будут работать вместе для введения новых санкций против государства-террориста.