Как работает борьба с коррупцией в Украине — интервью с главой АРМА

Что не так с Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА), как изменилось разоблачение коррупционных схем во время войны и сложности в работе с российскими активами. Эти и другие темы обсуждала глава АРМА Елена Дума вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Как работает АРМА и продвигается борьба с коррупцией в Украине

В интервью обсуждались следующие темы:

В чем проблема функционирования АРМА?

Как изменились правила игры в политике?

Достаточно ли полномочий в АРМА, чтобы преодолеть коррупцию?

Как трудно работать с русскими активами?

Опасность профессиональной деятельности.

Проблемы с "Укрнефтью".

Напомним, Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, невзирая на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

В то же время премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Бельгии Александр Де Кроо договорились продолжать совместные действия по конфискации активов РФ. К тому же, они будут работать вместе для введения новых санкций против государства-террориста.