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F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

1 мая 2024 г. 18:16

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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16:02 Гришина объяснила, что такое мобинг и почему украинцам важно знать об этом

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11:23В Воздушных силах рассказали, когда в Украине заработают первые истребители F-16

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

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07:22 Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

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06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

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04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

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04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

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03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

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01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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16:02 Гришина объяснила, что такое мобинг и почему украинцам важно знать об этом

Text

11:23 В Воздушных силах рассказали, когда в Украине заработают первые истребители F-16

Text

08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

Text

07:22 Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

Text

04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

Text

04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

Text

03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

Text

01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

Истребители F-16 скоро будут в Украине. Мобилизация и штрафы для уклонистов, а также ситуация на фронте.

Об этом и другом можно узнать в прямом эфире Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Прямой эфир Вечір.LIVE

Гостями студии стали:

  • министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин;
  • военнослужащий ВСУ Александр Матяш;
  • член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир.

Напомним, представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш предполагает, что первые истребители F-16 могут появиться в украинском небе уже после Пасхи. Он добавил, что как только соответствующая авиация появится, об этом сообщат на официальном уровне.

Также военный обозреватель Алексей Гетьман заявил, что Украина должна еще больше усилить мобилизацию, ведь на фронте против одного нашего солдата воюют 30 российских оккупантов. Также Минобороны должно заинтересовывать добровольцев, чтобы они подписывали контракт.

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17:55 Продавали трофейное оружие – в Одессе задержали преступников

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:54 Россияне ударили по Донецкой области "Ураганами" — есть погибшие

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17:54 Консульские услуги для студентов – в МОН ответили

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