F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

Истребители F-16 скоро будут в Украине. Мобилизация и штрафы для уклонистов, а также ситуация на фронте.

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Гостями студии стали:

министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин;

военнослужащий ВСУ Александр Матяш;

член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир.

Напомним, представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш предполагает, что первые истребители F-16 могут появиться в украинском небе уже после Пасхи. Он добавил, что как только соответствующая авиация появится, об этом сообщат на официальном уровне.

Также военный обозреватель Алексей Гетьман заявил, что Украина должна еще больше усилить мобилизацию, ведь на фронте против одного нашего солдата воюют 30 российских оккупантов. Также Минобороны должно заинтересовывать добровольцев, чтобы они подписывали контракт.