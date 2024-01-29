Как остановить РФ и недружественные заявления Венгрии — эфир Новини.LIVE

Еще одним гостем вечерней студии Новини.LIVE стал первый заместитель СНБО в 2008-2011 годах Степан Гавриш. Он расскажет про угрозу ракетных атак РФ и недружественные заявления Венгрии.

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Ведущий канала Новини.LIVE Сергей Гулюк обсудил с гостем ряд тем, включая интервью президента Владимира Зеленского немецкому телеканалу, потенциальные ракетные удары России по странам Евросоюза, развертывание американского ядерного оружия в Великобритании.

Также был поднят вопрос визита министра иностранных дел Венгрии Сийярто в Ужгород и его заявления.

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса Президента Украины в Ужгороде отказался комментировать позицию Венгрии о предоставлении Украине помощи. Венгерский дипломат не раскрыл никаких деталей о том, разблокирует ли страна 50 млрд евро для нашего государства.

Кроме того, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Стороны обсудили вопросы урегулирования прав венгерского меньшинства в Закарпатье.