Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант arrow
Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

30 января 2025 г. 18:26

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

Text

18:26 Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

Text

17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

Text

15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

Text

11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

Text

10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

Text

08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

Text

19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

Text

18:26 Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

Text

17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

Text

15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

Text

11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

Text

10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

Text

08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

США приостановили финансирование международных программ, в частности, для Украины. В то же время Украина может искать замену этим средствам не за рубежом, а внутри страны.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 30 января.

Альтернатива финансирования США

"У нас любое госпредприятие копните и найдете там миллиарды гривен. У нас есть наблюдательные советы, где получают зарплаты по 400-500 тысяч гривен, Нафтогаз, который своими действиями нанес убытки", — сказал Попенко.

По его мнению, следует провести аудит этих предприятий: деятельности руководителей Нафтогаза, Укрнафты, Укрэнерго и тому подобное. Он отметил, что заработная плата главы Укрпочты в 1,5 раза больше, чем зарплата президента США.

"Еще не родился тот президент США, который не хочет стать генеральным директором Укрпочты", — добавил Попенко.

Ранее он заявил о значительном дефиците работников энергетической и коммунальной сферы из-за мобилизации.

Также, по словам Попенко, в украинских хранилищах фиксируют исторический минимум запасов газа.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:05 Тарифы на воду в Одессе в феврале — сколько будут платить жители

19:05 Покупка недвижимости в 2025 — кто будет владеть землей под домом

Text

19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

18:33 Какие штрафы от ТЦК мужчины рискуют получить с 1 февраля 2025

18:32 Киевсовет выделил деньги на ВСУ — Ткаченко создает рабочую группу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:26 Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

18:20 Где в Европе и Украине самые дорогие и самые дешевые квартиры

18:17 Экологическая катастрофа Черного моря — ближайшие перспективы

18:00 Vodafone запустил линейку комплексных тарифов – что интересного

Text

17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

19:05 Тарифы на воду в Одессе в феврале — сколько будут платить жители

19:05 Покупка недвижимости в 2025 — кто будет владеть землей под домом

18:33 Какие штрафы от ТЦК мужчины рискуют получить с 1 февраля 2025

18:32 Киевсовет выделил деньги на ВСУ — Ткаченко создает рабочую группу

18:20 Где в Европе и Украине самые дорогие и самые дешевые квартиры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:17 Экологическая катастрофа Черного моря — ближайшие перспективы

18:00 Vodafone запустил линейку комплексных тарифов – что интересного

17:56 Бущан признался, что ранее должен был переехать в Англию

17:49 Словакия депортирует украинца из-за "угрозы госпереворота"

17:26 До +15 °С — в Укргидрометцентре ответили, где завтра будет тепло

06:40 Новые цены на лом в Украине — сколько платят за латунь в январе

06:20 Помощь украинским беженцам — какие программы и изменения в 2025

06:05 Лимиты на переводы и повторная ВВК — что изменится с 1 февраля

29 января 2025

06:40 Обновились тарифы на алюминий — цены на цветной металл в январе

28 января 2025

06:40 Новые цены на лом меди — стоимость цветных металлов в январе

06:25 Производство чипов в Украине — насколько реально и в чем проблемы

05:45 Эти цифры огорчат — какие минимальные пенсии в Украине и ЕС

27 января 2025

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

Text

19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

Text

18:26 Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

Text

17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

Text

15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

Text

11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

Text

10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

Text

08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE