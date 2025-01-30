Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

США приостановили финансирование международных программ, в частности, для Украины. В то же время Украина может искать замену этим средствам не за рубежом, а внутри страны.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире День.LIVE в четверг, 30 января.

Альтернатива финансирования США

"У нас любое госпредприятие копните и найдете там миллиарды гривен. У нас есть наблюдательные советы, где получают зарплаты по 400-500 тысяч гривен, Нафтогаз, который своими действиями нанес убытки", — сказал Попенко.

По его мнению, следует провести аудит этих предприятий: деятельности руководителей Нафтогаза, Укрнафты, Укрэнерго и тому подобное. Он отметил, что заработная плата главы Укрпочты в 1,5 раза больше, чем зарплата президента США.

"Еще не родился тот президент США, который не хочет стать генеральным директором Укрпочты", — добавил Попенко.

Ранее он заявил о значительном дефиците работников энергетической и коммунальной сферы из-за мобилизации.

Также, по словам Попенко, в украинских хранилищах фиксируют исторический минимум запасов газа.