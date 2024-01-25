Зеленского массово критикуют западные СМИ. Почему — рассказала Латынина в интервью Новини.LIVE

В западных СМИ во всю начали критиковать решения и слова украинських властей. Как это влияет на выделение военной помощи и при чем здесь нежелание Байдена принимать Украину в НАТО — рассказала Юлия Латынина ведущей Юлии Литвиненко в интервью для Новини.LIVE.

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Критика Зеленского и закрытый путь в НАТО

По словам Юлии Латыниной, Байден был и остается категорически против вступления Украины в НАТО, о чем он неединажды сообщал. Европейский Союз также, несмотря на разговоры, остается для Украины закрытым.

Однако из-за настойчивости украинской власти и после всяческих заявлений о том, что Запад делает недостаточно, международные СМИ начали критиковать президента Зеленского за неблагодарность.

"Довольно много последнее время пишут, скажем так, критических статей руководства Украины. Гигантское количество статей и даже уже книг, в который рассказывается какой неблагодарный Зеленский, как он то не сделал, это не сделал", — сообщила в интервью Юлия Латынина.

Вследствие этих статей, говорит Латынина, мы начали видеть резкое сокращение пакетов помощи Украине.

Напомним, Байден надеется, что сделку по поводу границы, к которой привязана и помощь Украине, разработают в Сенате уже на этой неделе.