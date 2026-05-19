Заседание Совбеза ООН по ударам по Украине: эфир Новини.LIVE

Совет безопасности ООН 19 мая проводит заседание по "поддержанию мира и безопасности" в Украине. Там обсудят жестокие удары России по украинским городам и селам.

Заседание Совбеза ООН смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

Заседание Совбеза ООН 19 мая

Отметим, 14 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига инициировал заседание Совбеза ООН из-за очередной массированной атаки РФ.

"Я поручил немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН и использовать другие международные платформы для реагирования на убийства Россией украинских гражданских лиц и атаки против гуманитарного персонала", — написал Сибига в Х.

Как писали Новини.LIVE, 19 мая Россия ударила баллистикой по центру Прилук. В результате атаки погибли два человека, а еще 17 получили ранения, среди них — 14-летний ребенок.

Кроме того, российские дроны атаковали газовую инфраструктуру в Черниговской области. Это уже третьи сутки подряд, когда производственные объекты группы "Нафтогаз" становятся целью для вражеских обстрелов.