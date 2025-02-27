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ВР требует участия в работе над договором об ископаемых, — нардеп

ВР требует участия в работе над договором об ископаемых, — нардеп

27 февраля 2025 г. 11:41

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11:41 ВР требует участия в работе над договором об ископаемых, — нардеп

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08:00 Новое заявление Трампа ошарашило Путина — эфир Ранок.LIVE

26 февраля 2025
Text

19:28 Трамп принимает решение по Украине — трансляция

Text

19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

Text

17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

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13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

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Народный депутат Ирина Фриз сообщила, что депутаты два дня подряд требуют провести заседание парламента. Они хотят услышать объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля по соглашению о редкоземельных металлах.

Об этом Фриз заявила в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 февраля.

Правительство отодвинуло ВР от работы над соглашением

Нардеп заявила, что правительство фактически отстранило Верховную Раду от работы над документом, хотя по закону международные соглашения должны ратифицироваться парламентом.

"Если бы депутаты были причастны к работе над этим соглашением, я уверена, что и президент, и правительство имели бы гораздо больше адвокации относительно его плюсов или угроз, которые оно может в себе содержать и которые надо откорректировать", — отметила нардеп.

По словам депутата, доступная версия соглашения, которая распространялась вчера в медиа, является лишь декларацией. По ее словам, ключевые детали скрыты в приложениях.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать второе соглашение с Соединенными Штатами, если оно не будет содержать более широких гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский заявил, что соглашение об ископаемых с США может стать большим успехом или остаться незамеченным. Он отметил, что это будет зависеть от разговора с Дональдом Трампом.

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12:12 Изменения для украинцев в Польше — к чему готовиться в марте 2025

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:11 Витаминный салат за 10 мин — понадобится банка фасоли и огурцы

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19:00 Киев готовится к войне или миру — эфир Київський час

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17:50 Что Зеленский обсудит с Трампом в Вашингтоне — эфир Вечір.LIVE

Text

13:01 Войска НАТО в Украине и новое предложение Путина — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленского ждут в Белом доме — эфир Ранок.LIVE

25 февраля 2025
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17:50 Умеров назвал Европе условие для мира в Украине — эфир Вечір.LIVE

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