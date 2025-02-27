ВР требует участия в работе над договором об ископаемых, — нардеп

Народный депутат Ирина Фриз сообщила, что депутаты два дня подряд требуют провести заседание парламента. Они хотят услышать объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля по соглашению о редкоземельных металлах.

Об этом Фриз заявила в эфире Ранок.LIVE в четверг, 27 февраля.

Правительство отодвинуло ВР от работы над соглашением

Нардеп заявила, что правительство фактически отстранило Верховную Раду от работы над документом, хотя по закону международные соглашения должны ратифицироваться парламентом.

"Если бы депутаты были причастны к работе над этим соглашением, я уверена, что и президент, и правительство имели бы гораздо больше адвокации относительно его плюсов или угроз, которые оно может в себе содержать и которые надо откорректировать", — отметила нардеп.

По словам депутата, доступная версия соглашения, которая распространялась вчера в медиа, является лишь декларацией. По ее словам, ключевые детали скрыты в приложениях.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не намерен подписывать второе соглашение с Соединенными Штатами, если оно не будет содержать более широких гарантий безопасности.

Кроме того, Зеленский заявил, что соглашение об ископаемых с США может стать большим успехом или остаться незамеченным. Он отметил, что это будет зависеть от разговора с Дональдом Трампом.