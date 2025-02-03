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Важная встреча Рютте по войне в Украине — эфир Новини.LIVE

Важная встреча Рютте по войне в Украине — эфир Новини.LIVE

3 февраля 2025 г. 13:15

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13:15 Важная встреча Рютте по войне в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:15 Важная встреча Рютте по войне в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

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08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

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17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

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20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

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18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

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18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Брюссель для участия в неформальном саммите лидеров ЕС. Он хочет обсудить войну в Украине.

Встречу лидеров смотрите в эфире Новини.LIVE.

Саммит лидеров ЕС в Брюсселе

Рютте прибыл в Брюссель для участия в неформальном саммите лидеров ЕС. Во время встречи европейские лидеры обсудят дальнейшую поддержку Украины. Само мероприятие будет посвящено усилению собственной обороны.

Напомним, недавно Марк Рютте сделал заявление о войне и подчеркнул, что Украина не проиграет. Киеву нужно обеспечить наилучшее возможное положение.

Кроме того, генсек высказался о требованиях Путина о вступлении Украины в НАТО. По его словам, он не имеет права голоса или вето решать, кто должен быть членом Альянса в будущем.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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