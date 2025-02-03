Важная встреча Рютте по войне в Украине — эфир Новини.LIVE

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Брюссель для участия в неформальном саммите лидеров ЕС. Он хочет обсудить войну в Украине.

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Саммит лидеров ЕС в Брюсселе

Рютте прибыл в Брюссель для участия в неформальном саммите лидеров ЕС. Во время встречи европейские лидеры обсудят дальнейшую поддержку Украины. Само мероприятие будет посвящено усилению собственной обороны.

Напомним, недавно Марк Рютте сделал заявление о войне и подчеркнул, что Украина не проиграет. Киеву нужно обеспечить наилучшее возможное положение.

Кроме того, генсек высказался о требованиях Путина о вступлении Украины в НАТО. По его словам, он не имеет права голоса или вето решать, кто должен быть членом Альянса в будущем.