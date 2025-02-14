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Начались переговоры — встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

Начались переговоры — встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

14 февраля 2025 г. 9:15

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09:15 Начались переговоры — встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

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09:15 Начались переговоры — встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

Text

08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

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11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

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08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Сегодня, 14 февраля, стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 2025. Президент Украины Владимир Зеленский встречается с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Посмотреть прямой эфир встречи можно по ссылке.

Встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил делегацию страны, которая прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Туда же прибыл и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. Чиновники проводят встречу в рамках конференции.

Напомним, накануне Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу Америки, Украины и России. Он заявил, что это произойдет на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал, что США могут применить против России мощные санкции и даже военную силу. Это может произойти при одном условии — если Путин не согласится принять мирное соглашение.

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11:07 Денежная помощь от Швейцарии — кто получит 3 тыс. долларов

11:04 Встречу Зеленского и Вэнса перенесли — когда состоится

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:52 Российские ракетоносители снова на рейде — угроза в море

10:46 Украинцы инвестируют в землю — новый тренд рынка недвижимости

10:42 Ермак сказал, как отреагировали партнеры на удар россиян по ЧАЭС

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09:15 Начались переговоры — встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

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08:00 Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене — Ранок.LIVE

13 февраля 2025
Text

21:09 Нардеп объяснил, возможно ли провести выборы в Украине сейчас

Text

17:50 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
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19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу