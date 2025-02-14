Начались переговоры — встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

Сегодня, 14 февраля, стартовала Мюнхенская конференция по безопасности 2025. Президент Украины Владимир Зеленский встречается с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

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Встреча Зеленского с Вэнсом в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил делегацию страны, которая прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Туда же прибыл и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс. Чиновники проводят встречу в рамках конференции.

Напомним, накануне Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу Америки, Украины и России. Он заявил, что это произойдет на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал, что США могут применить против России мощные санкции и даже военную силу. Это может произойти при одном условии — если Путин не согласится принять мирное соглашение.