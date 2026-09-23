В Киеве число пострадавших в результате российского нападения 23 сентября возросло до 43 человек. В столице продолжается воздушная атака вражеских дронов. По сообщениям мэра Киева, погибли два человека. В результате ударов в нескольких районах столицы произошли пожары и были нанесены повреждения.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира:

Олег Устенко — экономист, советник Президента в 2019–2024 годах;

Сергей Ауслендер — журналист (Израиль);

Алексей Гончаренко — народный депутат Украины, "Европейская Солидарность";

Сергей Кривонос — генерал-майор запаса ВСУ;

Кирилл Фесик — заместитель министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября отреагировал на массированный российский обстрел Киева, в результате которого погибли два человека. Глава государства также заявил о необходимости сохранять санкционное давление на Россию и подчеркнул, что санкции должны сигнализировать российским олигархам о необходимости закончить войну.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве во время утренней атаки 23 сентября пострадал один из автозаправочных комплексов компании UKRNAFTA. Работники заправки не пострадали, а этот случай стал уже шестым повреждением имущества сети за последние недели.