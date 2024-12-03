Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Во втором выпуске проекта "Женщины-феникс. Жить несмотря ни на что" вы услышите историю о жизни Анастасию Прадун. Она вдова лейтенанта 92-й ОМБр, трагически погибшего на войне.

Трансляция нового выпуска проекта "Женщины-феникс. Жить несмотря ни на что" состоится 3 декабря в 21:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

"Женщины-феник. Жить несмотря ни на что" — о чем второй выпуск

В новом выпуске вы услышите историю Анастасии Прадун, мужчина которой трагически погиб в ноябре 2022 года. Он был лейтенантом 92-й ОМБр с позывным "Тихим".

Женщина расскажет, как продолжает жить дальше, что помогает ей держаться после тяжелой потери и беречь память о любимом.

После потери любимого женщина постоянно носит с собой его жетон, часто перебирает вещи мужчины, а также завела собаку, о которой они мечтали вместе. Говорит, что это помогает ей "держаться на плаву", когда на душе очень тяжело.

Полную историю Анастасии услышите 3 декабря в 21:00.

Напомним, известный телеведущий Андрей Бедняков сделал трогательное обращение к своей ныне покойной маме, ушедшей из жизни в оккупированном Мариуполе. Также недавно прилетела печальная весть с фронта — на войне погиб известный украинский актер.