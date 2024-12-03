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Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

3 декабря 2024 г. 14:37

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14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

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14:37 Жить после потери любимого на войне — новый выпуск Женщины-феникс

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13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

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13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

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13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

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Во втором выпуске проекта "Женщины-феникс. Жить несмотря ни на что" вы услышите историю о жизни Анастасию Прадун. Она вдова лейтенанта 92-й ОМБр, трагически погибшего на войне.

Трансляция нового выпуска проекта "Женщины-феникс. Жить несмотря ни на что" состоится 3 декабря в 21:00 на YouTube-канале Новини.LIVE

"Женщины-феник. Жить несмотря ни на что" — о чем второй выпуск

В новом выпуске вы услышите историю Анастасии Прадун, мужчина которой трагически погиб в ноябре 2022 года. Он был лейтенантом 92-й ОМБр с позывным "Тихим".

Женщина расскажет, как продолжает жить дальше, что помогает ей держаться после тяжелой потери и беречь память о любимом.

После потери любимого женщина постоянно носит с собой его жетон, часто перебирает вещи мужчины, а также завела собаку, о которой они мечтали вместе. Говорит, что это помогает ей "держаться на плаву", когда на душе очень тяжело.

Полную историю Анастасии услышите 3 декабря в 21:00.

Напомним, известный телеведущий Андрей Бедняков сделал трогательное обращение к своей ныне покойной маме, ушедшей из жизни в оккупированном Мариуполе. Также недавно прилетела печальная весть с фронта — на войне погиб известный украинский актер.

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14:57 Новогодние праздники в школах Одесчины будут — но есть условия

14:51 Пограничники прокомментировали закупки вооружения через ГПСУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:50 Моя задача — помогать людям и вдохновлять финансово, — Усик

14:48 Самостоятельная заготовка дров — штрафуют ли за срубленное дерево

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08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

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18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

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17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

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13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

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13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE