Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

Экс-командир 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник считает, что мужчин, покинувших Украину и выехавших за границу, нужно лишить права голоса и решать что-либо в государстве. Военный назвал беглецов "трусами".

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил журналист Николай Мельник.

Военный Мельник подчеркнул, что беглецы не могут ничего решать в Украине

По мнению военного, сбежавшие из Украины мужчины призывного возраста не выполнили свой конституционный долг и должны были защищать государство. По его словам, находящихся за рубежом военнообязанных нужно лишить активного и пассивного права голоса.

"Эти люди не выполнили свою конституционную обязанность по защите родины. Я бы не считался с тем, что они говорят, что эта статья Конституции имеет двойное или тройное значение. Они элементарно беглецы, они обычные трусы. Их нужно лишить права голоса пассивного и активного в Украине. Они не имеют права здесь ничего решать. Я против того, чтобы им блокировали счета, чтобы у них были проблемы, но просто пусть они ничего не решают в этой стране", — отметил Мельник.

Напомним, в Украине почти два года продолжается полномасштабная война. В государстве введено военное положение и всеобщая мобилизация, а военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за пределы страны. Однако украинским законодательством предусмотрены определенные категории граждан, обладающих правом пересекать границу даже в особый период.

Добавим, мужчины призывного возраста, чтобы не отправиться на фронт, готовы пойти на разные поступки. Новини.LIVE собрал ТОП-3 самые курьезные случаи с уклонистами на границе Украины.