Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине arrow

Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

28 января 2024 г. 19:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

Text

19:02 Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

Text

18:15 Военный рассказал, в чем заключается уникальность Буданова как боевого командира

Text
Новость с видео

14:56 Война в Украине — как выглядят разрушения, которые вызвала Россия

27 января 2024
Text
Новость с видео

19:14 Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический

Text

18:18 Вынуждали стоять по 16 часов и не только — пограничник рассказал о 21 месяце плена.

Text

12:57 Чернев в эфире Новини.LIVE ответил, пойдут ли депутаты на фронт

Text

12:46 Смерть мальчика из-за лечения зубов во Львове — Комаровский прокомментировал случай для Новини.LIVE

Text

12:33 Падение российского Ил-76 и возможность переговоров с РФ — эфир Новини.LIVE

26 января 2024
Text

19:54 Подготовка к саммиту ЕС и возможный арест Путина — эфир Новини.LIVE

Text

20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

Text

19:02 Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

Text

18:15 Военный рассказал, в чем заключается уникальность Буданова как боевого командира

Text
Новость с видео

14:56 Война в Украине — как выглядят разрушения, которые вызвала Россия

27 января 2024
Text
Новость с видео

19:14 Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический

Text

18:18 Вынуждали стоять по 16 часов и не только — пограничник рассказал о 21 месяце плена.

Text

12:57 Чернев в эфире Новини.LIVE ответил, пойдут ли депутаты на фронт

Text

12:46 Смерть мальчика из-за лечения зубов во Львове — Комаровский прокомментировал случай для Новини.LIVE

Text

12:33 Падение российского Ил-76 и возможность переговоров с РФ — эфир Новини.LIVE

26 января 2024
Text

19:54 Подготовка к саммиту ЕС и возможный арест Путина — эфир Новини.LIVE

Популярні відео

Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42
Text

Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

26 января 2024 г. 10:48
Text

На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

25 января 2024 г. 15:56
Text

Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

26 января 2024 г. 12:15

Экс-командир 4-й роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник считает, что мужчин, покинувших Украину и выехавших за границу, нужно лишить права голоса и решать что-либо в государстве. Военный назвал беглецов "трусами".

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил журналист Николай Мельник.

Военный Мельник подчеркнул, что беглецы не могут ничего решать в Украине

По мнению военного, сбежавшие из Украины мужчины призывного возраста не выполнили свой конституционный долг и должны были защищать государство. По его словам, находящихся за рубежом военнообязанных нужно лишить активного и пассивного права голоса.

"Эти люди не выполнили свою конституционную обязанность по защите родины. Я бы не считался с тем, что они говорят, что эта статья Конституции имеет двойное или тройное значение. Они элементарно беглецы, они обычные трусы. Их нужно лишить права голоса пассивного и активного в Украине. Они не имеют права здесь ничего решать. Я против того, чтобы им блокировали счета, чтобы у них были проблемы, но просто пусть они ничего не решают в этой стране", — отметил Мельник.

Напомним, в Украине почти два года продолжается полномасштабная война. В государстве введено военное положение и всеобщая мобилизация, а военнообязанным мужчинам запрещено выезжать за пределы страны. Однако украинским законодательством предусмотрены определенные категории граждан, обладающих правом пересекать границу даже в особый период.

Добавим, мужчины призывного возраста, чтобы не отправиться на фронт, готовы пойти на разные поступки. Новини.LIVE собрал ТОП-3 самые курьезные случаи с уклонистами на границе Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

01:30 Умеров рассказал о незапланированных проверках ТЦК и СП, где обнаружили "много нарушений"

Новость с видео

00:59 Симоньян выдала, что Россия никогда не хотела уничтожать Украину — детали скандального заявления

Новость с фото

00:37 Не пойду служить, потому что нет 27 лет — на Хмельнитчине мужчина отказался мобилизоваться

Новость с фото

00:13 Воздушная тревога продолжается — есть угроза ракетного удара

Новость с фото

00:08 Взрывы в Ровенской области — российские захватчики обстреливают запад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:01 Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке

28 января 2024

23:41 Россия вторично объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

23:32 Столтенберг заявил, что будет "хорошим делом" на определенном этапе пригласить Украину в НАТО

Новость с фото

23:25 Атака на Украину продолжается — в какие области перебрались шахеды

23:10 В Вооруженных силах Украины ответили, хватит ли ресурса подготовить полмиллиона мобилизованных

Новость с фото

01:30 Умеров рассказал о незапланированных проверках ТЦК и СП, где обнаружили "много нарушений"

Новость с видео

00:59 Симоньян выдала, что Россия никогда не хотела уничтожать Украину — детали скандального заявления

Новость с фото

00:37 Не пойду служить, потому что нет 27 лет — на Хмельнитчине мужчина отказался мобилизоваться

Новость с фото

00:13 Воздушная тревога продолжается — есть угроза ракетного удара

Новость с фото

00:08 Взрывы в Ровенской области — российские захватчики обстреливают запад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:01 Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подвергся DDoS-атаке

28 января 2024

23:41 Россия вторично объявила в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

23:32 Столтенберг заявил, что будет "хорошим делом" на определенном этапе пригласить Украину в НАТО

Новость с фото

23:25 Атака на Украину продолжается — в какие области перебрались шахеды

23:10 В Вооруженных силах Украины ответили, хватит ли ресурса подготовить полмиллиона мобилизованных

06:53 Политическая, военная и религиозная дипломатия: в Вашингтоне пройдет Украинская неделя

Новость с фото

05:46 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали молочные продукты

27 января 2024
Новость с видео

07:23 Самые ожидаемые компьютерные игры февраля. Сколько они стоят и когда выйдут

06:30 Бои на юге города — что происходит в Авдеевке

26 января 2024
Эксклюзив

21:11 Наступление РФ на Киев и потеря Авдеевки: большое интервью с Егором Черневым

19:02 ПАСЕ усиливает действия по защите пострадавших от войны украинских детей — итоги заседания

Эксклюзив

14:35 Метро заполняется водой, а правды об аварии не слышно. Что происходит в подземелье — видео

Новость с фото

06:42 Парни на фронте не должны чувствовать себя брошенными, — польская военная волонтерка для Новини.LIVE

06:30 Apache и Black Hawk — американские вертолеты, которые хотят видеть в ВСУ

25 января 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

Text

20:39 Экс-советник мэра Киева Кличко рассказал о хищении миллиардов гривен столичными властями

Text

19:02 Военный ВСУ предложил лишить мужчин-беглецов права голоса в Украине

Text

18:15 Военный рассказал, в чем заключается уникальность Буданова как боевого командира

Text
Новость с видео

14:56 Война в Украине — как выглядят разрушения, которые вызвала Россия

27 января 2024
Text
Новость с видео

19:14 Выборы через "Дію" — эксперт объяснил, почему этот вариант катастрофический

Text

18:18 Вынуждали стоять по 16 часов и не только — пограничник рассказал о 21 месяце плена.

Text

12:57 Чернев в эфире Новини.LIVE ответил, пойдут ли депутаты на фронт

Text

12:46 Смерть мальчика из-за лечения зубов во Львове — Комаровский прокомментировал случай для Новини.LIVE

Text

12:33 Падение российского Ил-76 и возможность переговоров с РФ — эфир Новини.LIVE

26 января 2024
Text

19:54 Подготовка к саммиту ЕС и возможный арест Путина — эфир Новини.LIVE