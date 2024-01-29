Як зупинити РФ та недружні заяви Угорщини — ефір Новини.LIVE

Ще одним гостем вечірньої студії Новини.LIVE став перший заступник РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш. Він розповість про загрозу ракетних атак РФ та недружні заяви Угорщини.

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Прямий ефір

Ведучий каналу Новини.LIVE Сергій Гулюк обговорив із гостем низку тем, включаючи інтерв'ю президента Володимира Зеленського німецькому телеканалу, потенційні ракетні удари Росії по країнах Євросоюзу, розгортання американської ядерної зброї у Великій Британії.

Також було порушено питання візиту міністра закордонних справ Угорщини Сійярто до Ужгорода та його заяви.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента України в Ужгороді відмовився коментувати позицію Угорщини щодо надання Україні допомоги. Угорський дипломат не розкрив жодних деталей про те, чи країна розблокує 50 млрд євро для нашої держави.

Окрім того, глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Сторони обговорили питання врегулювання прав угорської меншини на Закарпатті.