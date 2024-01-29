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Як зупинити РФ та недружні заяви Угорщини — ефір Новини.LIVE

29 січня 2024 р. 19:56

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19:56 Як зупинити РФ та недружні заяви Угорщини — ефір Новини.LIVE

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18:50 У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

Text

18:25 Чи арештують Путіна та коли буде нова зброя від США — інтерв'ю з Осипенком

Text

17:50 Територіальні претензії — що означають заяви Угорщини та Румунії про поділ України

Text

17:12 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:15 Туманна перспектива — Аліна Михайлова пояснила ймовірність для України вийти на кордони 1991 року

Text

15:37 Україна вшановує 106-річницю бою під Крутами — що про визначну битву знають кияни

Text

15:07 Ситуація на кордоні — Демченко розповів про наявність черг та блокування руху вантажівок

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13:44 Воювати будуть всі — Аліна Михайлова жорстко висловилася про мобілізацію

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Ще одним гостем вечірньої студії Новини.LIVE став перший заступник РНБО у 2008-2011 роках Степан Гавриш. Він розповість про загрозу ракетних атак РФ та недружні заяви Угорщини.

Прямий ефір дивіться о 20:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

Прямий ефір

Ведучий каналу Новини.LIVE Сергій Гулюк обговорив із гостем низку тем, включаючи інтерв'ю президента Володимира Зеленського німецькому телеканалу, потенційні ракетні удари Росії по країнах Євросоюзу, розгортання американської ядерної зброї у Великій Британії.

Також було порушено питання візиту міністра закордонних справ Угорщини Сійярто до Ужгорода та його заяви.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу Президента України в Ужгороді відмовився коментувати позицію Угорщини щодо надання Україні допомоги. Угорський дипломат не розкрив жодних деталей про те, чи країна розблокує 50 млрд євро для нашої держави.

Окрім того, глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Сторони обговорили питання врегулювання прав угорської меншини на Закарпатті.

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19:48 НАТО слід готуватися до війни з РФ — яка країна Європи буде під прицілом

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:12 У 3 ОШБр розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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