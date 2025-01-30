Зупинка фінансування США — Попенко запропонував інший варіант

США призупинили фінансування міжнародних програм, зокрема, для України. Водночас Україна може шукати заміну цим коштам не за кордоном, а всередині країни.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 30 січня.

Альтернатива фінансування США

"У нас будь-яке держпідприємство копніть і знайдете там мільярди гривень. У нас є наглядові ради, де отримують зарплати по 400-500 тисяч гривень, Нафтогаз, який своїми діями завдав збитків", — сказав Попенко.

На його думку, варто провести аудит цих підприємств: діяльності керівників Нафтогазу, Укрнафти, Укренерго тощо. Він зауважив, що заробітна плата очільника Укрпошти в 1,5 рази більша, аніж зарплата президента США.

"Ще не народився той президент США, який не хоче стати генеральним директором Укрпошти", — додав Попенко.

Раніше він заявив про значний дефіцит працівників енергетичної та комунальної сфери через мобілізацію.

Також, за словами Попенка, в українських сховищах фіксують історичний мінімум запасів газу.