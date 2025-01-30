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Зупинка фінансування США — Попенко запропонував інший варіант

Зупинка фінансування США — Попенко запропонував інший варіант

30 січня 2025 р. 18:26

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

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18:26 Зупинка фінансування США — Попенко запропонував інший варіант

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

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15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

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18:26 Зупинка фінансування США — Попенко запропонував інший варіант

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17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

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11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

США призупинили фінансування міжнародних програм, зокрема, для України. Водночас Україна може шукати заміну цим коштам не за кордоном, а всередині країни.

Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі День.LIVE у четвер, 30 січня.

Альтернатива фінансування США

"У нас будь-яке держпідприємство копніть і знайдете там мільярди гривень. У нас є наглядові ради, де отримують зарплати по 400-500 тисяч гривень, Нафтогаз, який своїми діями завдав збитків", — сказав Попенко.

На його думку, варто провести аудит цих підприємств: діяльності керівників Нафтогазу, Укрнафти, Укренерго тощо. Він зауважив, що заробітна плата очільника Укрпошти в 1,5 рази більша, аніж зарплата президента США. 

"Ще не народився той президент США, який не хоче стати генеральним директором Укрпошти", — додав Попенко.

Раніше він заявив про значний дефіцит працівників енергетичної та комунальної сфери через мобілізацію.

Також, за словами Попенка, в українських сховищах фіксують історичний мінімум запасів газу.

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18:32 Київрада виділила кошти на ЗСУ — Ткаченко ініціював робочу групу

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

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15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

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11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

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