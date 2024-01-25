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Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

25 січня 2024 р. 14:47

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14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

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14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

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У західних ЗМІ активно почали критикувати рішення та слова української влади. Як це впливає на виділення військової допомоги і до чого тут небажання Байдена приймати Україну в НАТО, — розповіла Юлія Латиніна ведучій Юлії Литвиненко в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Відео можна переглянути за посиланням Новини.LIVE.

Критика Зеленського та закритий шлях до НАТО

За словами Юлії Латиніної, Байден був і залишається категорично проти вступу України до НАТО, про що він не раз повідомляв. Європейський Союз також попри розмови залишається для України закритим.

Однак через наполегливість української влади та після всіляких заяв про те, що Захід робить недостатньо, міжнародні ЗМІ почали критикувати президента Зеленського за невдячність.

"Досить багато останнім часом пишуть, скажімо так, критичних статей керівництва України. Гігантська кількість статей і навіть уже книг, в яких розповідається який невдячний Зеленський, як він це не зробив, те не зробив", — повідомила в інтерв'ю Юлія Латиніна.

Внаслідок цих статей, каже Латиніна, ми почали бачити різке скорочення пакетів допомоги Україні.

Нагадаємо, Байден сподівається, що угоду щодо кордону, до якої прив'язана і допомога Україні, розроблять у Сенаті вже цього тижня.

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