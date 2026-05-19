Засідання Радбезу ООН щодо ударів по Україні: ефір Новини.LIVE

Рада безпеки ООН 19 травня проводить засідання щодо "підтримання миру та безпеки" в Україні. Там обговорять жорстокі удари Росії по українських містах та селах.

Зазначимо, 14 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціював засідання Радбезу ООН через чергову масовану атаку РФ.

"Я доручив негайно скликати засідання Ради Безпеки ООН та використати інші міжнародні платформи для реагування на вбивства Росією українських цивільних осіб та атаки проти гуманітарного персоналу", — написав Сибіга в Х.

Як писали Новини.LIVE, 19 травня Росія вдарила балістикою по центру Прилук. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а ще 17 отримали поранення, серед них — 14-річна дитина.

Крім того, російські дрони атакували газову інфраструктуру у Чернігівській області. Це вже третя доба поспіль, коли виробничі об'єкти групи "Нафтогаз" стають ціллю для ворожих обстрілів.