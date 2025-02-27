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ВР вимагає участі в роботі над угодою про копалини, — нардепка

ВР вимагає участі в роботі над угодою про копалини, — нардепка

27 лютого 2025 р. 11:41

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11:41 ВР вимагає участі в роботі над угодою про копалини, — нардепка

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE

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11:41 ВР вимагає участі в роботі над угодою про копалини, — нардепка

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

26 лютого 2025
Text

19:28 Трамп ухвалює рішення щодо України — трансляція

Text

19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

Text

17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Умєров поставив Європі умову для миру в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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Народна депутатка Ірина Фріз повідомила, що депутати два дні поспіль вимагають провести засідання парламенту. Вони хочуть почути пояснень від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо угоди про рідкісноземельні метали.

Про це Фріз заявила в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 27 лютого.

Уряд відсунув ВР від роботи над угодою

Нардепка заявила, що уряд фактично усунув Верховну Раду від роботи над документом, хоча за законом міжнародні угоди мають ратифікуватися парламентом.

"Якби депутати були дотичні до роботи над цією угодою, я впевнена, що і президент, і уряд мали б набагато більше адвокації щодо її плюсів або до загроз, які вона може в собі містити і які треба відкоригувати", — зазначила нардепка.

За словами депутатки, доступна версія угоди, яка ширилась учора в медіа, є лише декларацією. За її словами, ключові деталі приховані в додатках.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі Сполученими Штатами, якщо та не міститиме ширших гарантій безпеки.

Окрім того, Зеленський заявив, що угода про копалини зі США може стати великим успіхом або залишитися непоміченою. Він наголосив, що це буде залежати від розмови з Дональдом Трампом. 

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12:34 Тоттенгем вимагає, щоб клуб не називали Тоттенгем

12:32 Війська РФ намагалися наступати на Південь — проте невдало

12:20 Не підписують обхідний лист в ЗСУ — куди звертатися

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:16 Військові можуть отримувати додатково 50 тис. грн ― умови

12:16 Буданов пояснив істинні наміри Росії на переговорах

12:15 Де в Чехії найдешевші квартири та скільки коштує "квадрат"

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19:00 Київ готується до війни чи миру — ефір Київський час

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17:50 Що Зеленський обговорить з Трампом у Вашингтоні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:01 Війська НАТО в Україні та нова пропозиція Путіна — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленського чекають у Білому домі — ефір Ранок.LIVE

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13:00 Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського — ефір День.LIVE

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08:00 Буданов зробив важливу заяву щодо війни — ефір Ранок.LIVE