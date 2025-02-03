Важлива зустріч Рютте по війні в Україні — ефір Новини.LIVE

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Брюсселя для участі в неформальному саміті лідерів ЄС. Він хоче обговорити війну в Україну.

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Саміт лідерів ЄС у Брюсселі

Рютте прибув до Брюсселя для участі в неформальному саміті лідерів ЄС. Під час зустрічі європейські лідери обговорять подальшу підтримку України. Сам захід буде присвячений посиленню власної оборони.

Нагадаємо, нещодавно Марк Рютте зробив заяву про війну та наголосив, що Україна не програє. Києву потрібно забезпечити найкраще можливе становище.

Крім того, генсек висловився про вимоги Путіна щодо вступу України в НАТО. За його словами, він не має права голосу чи вето вирішувати, хто має бути членом Альянсу в майбутньому.