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Важлива зустріч Рютте по війні в Україні — ефір Новини.LIVE

Важлива зустріч Рютте по війні в Україні — ефір Новини.LIVE

03 лютого 2025 р. 13:15

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13:15 Важлива зустріч Рютте по війні в Україні — ефір Новини.LIVE

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13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

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08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
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17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Як живуть кияни на Рибному хуторі — репортаж Новини.LIVE

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16:30 Військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Брюсселя для участі в неформальному саміті лідерів ЄС. Він хоче обговорити війну в Україну.

 Зустріч лідерів дивіться в ефірі Новини.LIVE

Саміт лідерів ЄС у Брюсселі

Рютте прибув до Брюсселя для участі в неформальному саміті лідерів ЄС. Під час зустрічі європейські лідери обговорять подальшу підтримку України. Сам захід буде присвячений посиленню власної оборони. 

Нагадаємо, нещодавно Марк Рютте зробив заяву про війну та наголосив, що Україна не програє. Києву потрібно забезпечити найкраще можливе становище.

Крім того, генсек висловився про вимоги Путіна щодо вступу України в НАТО. За його словами, він не має права голосу чи вето вирішувати, хто має бути членом Альянсу в майбутньому. 

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13:56 Повернення із СЗЧ за загальною процедурою — що відомо

13:48 Чи можна зарядити смартфон зарядкою від ноутбука та навпаки

13:45 Новий рівень зарплат — у Раді спрогнозували зміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Подарунок на весілля — скільки покласти в конверт у 2025 році

13:35 Закупівля Чехією снарядів для ЗСУ під загрозою, — FT

13:31 В СБУ розкрили деталі атак на газовий та нафтовий заводи в Росії

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13:15 Важлива зустріч Рютте по війні в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
Text

17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Як живуть кияни на Рибному хуторі — репортаж Новини.LIVE

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16:30 Військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців