Рубіо та Сікорський готують план для України — трансляція

У Вашингтоні триває важлива зустріч між держсекретарем США Марком Рубіо та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорюють, зокрема, способи досягнення миру в Україні.

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Що відомо про переговори Рубіо та Сікорського

Переговори проходять у стінах Державного департаменту США і можуть стати ключовими для визначення нових кроків у співпраці між США та Польщею щодо підтримки України та забезпечення безпеки в Європі.

Очікується, що результат цієї зустрічі матиме значний вплив на майбутнє регіональної стабільності.

Нагадаємо, нещодавно Reuters повідомив, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії для обговорень війни в Україні. Остання зустріч відбулася минулого тижня.

Також ми писали, що США дали ЄС три тижні для узгодження "умов капітуляції України". Америка погрожує вивести війська з Європи.