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Рубіо та Сікорський готують план для України — трансляція

Рубіо та Сікорський готують план для України — трансляція

21 лютого 2025 р. 21:49

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21:49 Рубіо та Сікорський готують план для України — трансляція

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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

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13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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21:49 Рубіо та Сікорський готують план для України — трансляція

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18:10 Зеленський терміново подзвонив Дуді — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 У США назвали умови зустрічі Трампа та Путіна — ефір День.LIVE

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08:00 Заява Макрона про війну та угода щодо копалини — ефір Ранок.LIVE

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22:47 Скороход пояснила, що обов'язково передує виборам в Україні

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

У Вашингтоні триває важлива зустріч між держсекретарем США Марком Рубіо та міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорюють, зокрема, способи досягнення миру в Україні.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Що відомо про переговори Рубіо та Сікорського

Переговори проходять у стінах Державного департаменту США і можуть стати ключовими для визначення нових кроків у співпраці між США та Польщею щодо підтримки України та забезпечення безпеки в Європі. 

Очікується, що результат цієї зустрічі матиме значний вплив на майбутнє регіональної стабільності.

Нагадаємо, нещодавно Reuters повідомив, що дипломати США і РФ таємно зустрічались у Швейцарії для обговорень війни в Україні. Остання зустріч відбулася минулого тижня. 

Також ми писали, що США дали ЄС три тижні для узгодження "умов капітуляції України". Америка погрожує вивести війська з Європи.

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21:52 Трамп оцінив розмови з Зеленським і Путіним

21:33 Реставрація пам'ятника архітектури в Одесі за 6 млн

21:22 Зеленський з прем'єром Словенії обговорили закінчення війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:22 Популярну серед росіян криптобіржу обікрали на рекордну суму

21:10 Україна поступилася Словенії у відборі на чемпіонат Європи

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