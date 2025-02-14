Почались перемовини — зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

Сьогодні, 14 лютого, стартувала Мюнхенська конференція з безпеки 2025. Президент України Володимир Зеленський зустрічається з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

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Зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський очолив делегацію країни, яка прибула на Мюнхенську конференцію з безпеки. Туди ж прибув й віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Високопосадовці проводять зустріч в межах конференції.

Нагадаємо, напередодні Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч Америки, України й Росії. Він заявив, що це станеться на Мюнхенській безпековій конференції.

Також віцепрезидент Джей Ді Венс повідомляв, що США можуть застосувати проти Росії потужні санкції та навіть військову силу. Це може статись за однієї умови — якщо Путін не погодиться прийняти мирну угоду.