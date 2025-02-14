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Почались перемовини — зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

Почались перемовини — зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

14 лютого 2025 р. 09:15

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09:15 Почались перемовини — зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

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08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
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21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

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17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2025
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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

Text

09:15 Почались перемовини — зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Text

13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

Text

13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

Text

08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

12 лютого 2025
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19:00 Хто і як кришує земельну мафію столиці — ефір Київського часу

Сьогодні, 14 лютого, стартувала Мюнхенська конференція з безпеки 2025. Президент України Володимир Зеленський зустрічається з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Подивитись прямий ефір зустрічі можна за посиланням.

Зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський очолив делегацію країни, яка прибула на Мюнхенську конференцію з безпеки. Туди ж прибув й віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс. Високопосадовці проводять зустріч в межах конференції.

Нагадаємо, напередодні Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч Америки, України й Росії. Він заявив, що це станеться на Мюнхенській безпековій конференції.

Також віцепрезидент Джей Ді Венс повідомляв, що США можуть застосувати проти Росії потужні санкції та навіть військову силу. Це може статись за однієї умови — якщо Путін не погодиться прийняти мирну угоду.

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09:20 Росіяни вдарили по ЧАЕС — деталі від Зеленського

09:19 Черги на кордоні України — де доведеться простояти в очікуванні

Термінова новина

09:14 Росіяни випустили КАБи по Запоріжжю — під завалами є люди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:06 ЄС може не вистояти без України — Шмигаль попередив про плани РФ

09:01 Масована атака дронами — скільки БпЛА збили над Україною

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09:15 Почались перемовини — зустріч Зеленського з Венсом у Мюнхені

Text

08:00 Зеленський на конференції з безпеки в Мюнхені — ефір Ранок.LIVE

13 лютого 2025
Text

21:09 Нардеп пояснив, чи можливо провести вибори в Україні зараз

Text

17:50 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

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13:10 Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте — прямий ефір

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13:00 Умови Трампа для перемир'я в Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:54 Командир підрозділу розвідки пояснив, як допомагають FPV-дрони

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08:00 Зеленський провів розмову з Трампом — ефір Ранок.LIVE

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