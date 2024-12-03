Жити після втрати коханого на війні — другий випуск Жінки-фенікс

У другому випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" ви почуєте історію про життя Анастасію Прадун. Вона вдова лейтенанта 92-ї ОМБр, який трагічно загинув на війні.

Трансляція нового випуску проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" відбудеться 3 грудня о 21:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE

"Жінки-фенік. Жити попри все" — про що другий випуск

У новому випуску ви почуєте історію Анастасії Прадун, чоловік якої трагічно загинув у листопаді 2022 року. Він був лейтенантом 92-ї ОМБр з позивним "Тихим".

Жінка розповість, як продовжує жити далі, що допомагає їй триматися після важкої втрати та берегти пам'ять про коханого.

Після втрати коханого жінка постійно носить із собою його жетон, часто перебирає речі чоловіка, а також завела собаку, про якого вони мріяли разом. Каже, що це допомагає їй "триматися на плаву", коли на душі дуже важко.

Повну історію Анастасії почуєте 3 грудня о 21:00.

Нагадаємо, відомий телеведучий Андрій Бєдняков зробив зворушливе звернення до своєї нині покійної мами, яка пішла з життя в окупованому Маріуполі. Також нещодавно прилетіла сумна звістка з фронту — на війні загинув відомий український актор.