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Військовий ЗСУ запропонував позбавити чоловіків-втікачів права голосу в Україні

28 січня 2024 р. 19:02

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Екскомандир 4-ої роти 47-ої механізованої бригади ЗСУ Микола Мельник вважає, що чоловіків, які покинули Україну і виїхали за кордон потрібно позбавити права голосу та вирішувати будь-що в державі. Військовий назвав втікачів "боягузами".

Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив журналіст Микола Мельник.

Військовий Мельник наголосив, що втікачі не можуть нічого вирішувати в Україні

На думку військового, чоловіки призовного віку, які втекли з України не виконали свій конституційний обов'язок і мали захищати державу. За його словами, військовозобов'язаних, що перебувають за кордоном потрібно позбавити активного і пасивного права голосу.

"Ці люди не виконали свій конституційний обов’язок по захисту батьківщини. Я б не зважав на те, що вони говорять, що ця стаття Конституції має подвійне чи потрійне значення. Вони елементарно втікачі, вони звичайні труси. Їх треба позбавити права голосу пасивного і активного в Україні. Вони не мають права тут нічого вирішувати. Я проти того, щоб їм блокували рахунки, щоб у них були проблеми, але просто хай вони нічого не вирішують в цій країні", — зауважив Мельник.

Нагадаємо, в Україні майже два роки триває повномасштабна війна. В державі введено  воєнний стан та загальна мобілізація, а військовозобов'язаним чоловікам заборонено виїжджати за межі країни. Однак українським законодавством передбачені певні категорії громадян, які мають право перетинати кордон навіть в особливий період. 

Додамо, чоловіки призовного віку, щоб не відправитися на фронт готові піти на різні вчинки. Новини.LIVE зібрав ТОП-3 найкурйозніші випадки з ухилянтами на кордоні України.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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